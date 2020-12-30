11:51 30 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Мэр Кишинева Ион Чебан

Ион Чебан приветствовал принятие муниципального бюджета Кишинева

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (143)
2210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/10/32054665.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201230/33079460/ion-cheban-privetstvoval-prinyatie-municipalnogo-byudzheta-kishineva.html

Мэр подчеркнул, что голосование в муниципальном совете позволит разблокировать финансирование проектов, важных для развития столицы.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан приветствовал принятие муниципальным советом бюджета столицы на 2021 год.

Градоначальник отметил: кроме главного финансового документа муниципия была принята и обновленная налоговая система, которая позволит увеличить бюджетные доходы на сумму приблизительно в 100 миллионов леев. Планируется, что дополнительные средства будут направлены на ремонт дворов многоквартирных домов и самих жилых блоков.

Примэрия Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
В мунсовете Кишинева приняли муниципальный бюджет

Ремонт продолжится не только на транспортных магистралях столицы, но и внутри жилых кварталов, подчеркнул Чебан.

"Я поблагодарил муниципальных советников, проголосовавших за эти два документа, очень важных для развития столицы. Таким образом, в следующем году мы продвинемся вперед в развитии города. Мы реализуем множество инфраструктурных проектов, будем работать над Генеральным градостроительным планом, электронным билетом, обустройством парковок, восстановлением парков и скверов", — написал мэр столицы в социальных сетях.

Чебан выразил сожаление, что фракции партий "Действие и солидарность" и "Платформа DA" в муниципальном совете бойкотировали заседание и не голосовали за бюджет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (143)

По теме

Ион Чебан: без повышения налогов Кишиневу не обойтись
Ион Чебан: в мунсовете ставят под угрозу проект утилизации мусора в столице
Теги:
Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу - 2010.
Фото – Трудно сказать "прощай": утраты 2020 года
Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года
Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться