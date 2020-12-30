Ион Чебан приветствовал принятие муниципального бюджета Кишинева

Мэр подчеркнул, что голосование в муниципальном совете позволит разблокировать финансирование проектов, важных для развития столицы.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан приветствовал принятие муниципальным советом бюджета столицы на 2021 год.

Градоначальник отметил: кроме главного финансового документа муниципия была принята и обновленная налоговая система, которая позволит увеличить бюджетные доходы на сумму приблизительно в 100 миллионов леев. Планируется, что дополнительные средства будут направлены на ремонт дворов многоквартирных домов и самих жилых блоков.

Ремонт продолжится не только на транспортных магистралях столицы, но и внутри жилых кварталов, подчеркнул Чебан.

"Я поблагодарил муниципальных советников, проголосовавших за эти два документа, очень важных для развития столицы. Таким образом, в следующем году мы продвинемся вперед в развитии города. Мы реализуем множество инфраструктурных проектов, будем работать над Генеральным градостроительным планом, электронным билетом, обустройством парковок, восстановлением парков и скверов", — написал мэр столицы в социальных сетях.

Чебан выразил сожаление, что фракции партий "Действие и солидарность" и "Платформа DA" в муниципальном совете бойкотировали заседание и не голосовали за бюджет.

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