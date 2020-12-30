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Предоставлено посольством Республики Молдова в РФ.

Прокуратура предъявила обвинения Андрею Негуце по делу о контрабанде

© Sputnik / Алексей Стефанов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201230/33080039/prokuratura-predyavila-obvineniya-andreyu-neguce-po-delu-o-kontrabande.html

Прокуроры ходатайствовали перед судом о продлении срока задержания бывшего посла Молдовы в России на 30 суток.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинения бывшему послу Республики Молдова в России Андрею Негуце. Его признали обвиняемым в соучастии в рамках дела о контрабанде анаболиков.

Андрей Негуца
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экс-посол Молдовы в России задержан по делу о контрабанде анаболиков

Обвиняемый не признал себя виновным, сообщает Генеральная прокуратура. Прокуроры подали в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Негуцы в виде предварительного заключения на 30 суток.

Сообщается, что по этому делу проходят четверо обвиняемых: еще двое находятся под стражей в следственном изоляторе, в отношении еще одного обвиняемого суд вынес постановление о его розыске.

За подобные преступления уголовный закон предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, отмечает Генпрокуратура.

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Теги:
контрабанда


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