Прокуратура предъявила обвинения Андрею Негуце по делу о контрабанде

Прокуроры ходатайствовали перед судом о продлении срока задержания бывшего посла Молдовы в России на 30 суток.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинения бывшему послу Республики Молдова в России Андрею Негуце. Его признали обвиняемым в соучастии в рамках дела о контрабанде анаболиков.

Обвиняемый не признал себя виновным, сообщает Генеральная прокуратура. Прокуроры подали в суд ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Негуцы в виде предварительного заключения на 30 суток.

Сообщается, что по этому делу проходят четверо обвиняемых: еще двое находятся под стражей в следственном изоляторе, в отношении еще одного обвиняемого суд вынес постановление о его розыске.

За подобные преступления уголовный закон предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, отмечает Генпрокуратура.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova