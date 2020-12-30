В Приднестровье начнут прививать от COVID-19 российской вакциной "Спутник V"

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik. В Приднестровье намерены прививать от COVID-19 российской вакциной. О договоренности относительно ее поставки сообщил лидер региона Вадим Красносельский на заседании Оперштаба.
Как рассказал Красносельский, вопрос был решен в начале текущей недели в ходе его рабочего визита в Москву.
Решено, что первые 30 тысяч доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур региона.
Прививать граждан будут исключительно в добровольном порядке. Красносельский поручил сформировать списки потенциальных получателей прививок.
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