В Приднестровье начнут прививать от COVID-19 российской вакциной "Спутник V"

В регионе формируются списки потенциальных получателей вакцины, которую завезут из Российской Федерации.

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik. В Приднестровье намерены прививать от COVID-19 российской вакциной. О договоренности относительно ее поставки сообщил лидер региона Вадим Красносельский на заседании Оперштаба.

Как рассказал Красносельский, вопрос был решен в начале текущей недели в ходе его рабочего визита в Москву.

"Тема вакцинации обсуждалась на встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Решено, что первые 30 тысяч доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур региона.

Прививать граждан будут исключительно в добровольном порядке. Красносельский поручил сформировать списки потенциальных получателей прививок.

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