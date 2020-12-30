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Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм

В Приднестровье начнут прививать от COVID-19 российской вакциной "Спутник V"

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (238)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201230/33080489/v-pridnestrove-nachnut-privivat-ot-covid-19-rossiyskoy-vaktsinoy.html

В регионе формируются списки потенциальных получателей вакцины, которую завезут из Российской Федерации.

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik. В Приднестровье намерены прививать от COVID-19 российской вакциной. О договоренности относительно ее поставки сообщил лидер региона Вадим Красносельский на заседании Оперштаба.

Как рассказал Красносельский, вопрос был решен в начале текущей недели в ходе его рабочего визита в Москву.

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"Тема вакцинации обсуждалась на встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Решено, что первые 30 тысяч доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур региона.

Прививать граждан будут исключительно в добровольном порядке. Красносельский поручил сформировать списки потенциальных получателей прививок.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (238)

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Теги:
вакцина, Приднестровье


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