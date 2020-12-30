Что будет позволено и запрещено приднестровцам в новогодние праздники

В регионе по-прежнему сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация и требуется соблюдение всех норм безопасности при пандемии – необходимость носить маски и выдерживать социальную дистанцию.

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik. Массовые мероприятия в период зимних праздников отменены. Несмотря на это, в новогоднюю ночь и в последующие выходные в населенных пунктах региона разрешена организация торговли навынос.

"И в случае с выносной торговлей важно соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований", - отметили в Оперативном штабе Приднестровья.

Контроль за соблюдением норм возложен на администрации городов и районов и сотрудников правоохранительных органов. Помощь им будут оказывать специалисты санэпидемстанций.

Масочный режим и социальная дистанция также обязательны во всех местах скопления граждан.

Как отметил глава Оперштаба Руслан Мова, несмотря на то, что Новый год уже совсем близко, COVID-ситуация в Приднестровье расслабляться пока не позволяет. Профилактическая работа, направленная на недопущение распространения коронавируса, в период праздничных и выходных дней будет продолжена.

"Новый год - это один из любимейших праздников взрослых и детей. В каждой семье - свои обычаи и традиции. Многие стремятся встретить праздник в теплой, уютной, домашней атмосфере, загадать желание, насладиться обществом родных и близких. И сейчас это как никогда актуально", - сказал он.

Как писал Sputnik ранее, в праздники под запретом будет проведение любых торжественных мероприятий, включая новогодние корпоративы и дни рождения с участием гостей, не являющихся членами семьи или родственниками, в организациях всех форм собственности.

В госпиталях Приднестровья проходят лечение 2220 пациентов, инфицированных COVID-19. 51 из них - в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность профильных госпиталей - 73%.

Лечение в домашних условиях проходят 2467 человек. За последние два дня в связи с ухудшением состояния здоровья 34 носителя вируса переведены с домашнего лечения на госпитальное.

Всего в Приднестровье зарегистрировано 24198 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли 463 пациента инфекционных госпиталей (летальность 1,9%). Выписано 13670 выздоровевших (56% от числа инфицированных).

Среднесуточный уровень заболеваемости в регионе на текущей неделе составил 320 случаев, неделей ранее - 390.

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