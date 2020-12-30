В Приднестровье продлили срок обучения на удаленке

На заседании Оперативного штаба региона было решено после новогодних праздников заняться разработкой плана по постепенному возвращению школьников за парты.

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек – Sputnik. В Приднестровье срок обучения в образовательных учреждениях региона на удаленке продлили до 30 января 2021 года. Такой приказ опубликован на сайте Минпросвета Приднестровья.

На заседании Оперативного штаба условились, что после новогодних каникул будет решаться вопрос о поэтапном возвращении школьников к традиционному формату обучения в случае стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Первыми планируется вернуть в школьные кабинеты учеников выпускных классов. Министру просвещения поручено разработать график постепенного перехода на очное обучение. Документ обсудят уже в новом году", - пояснили в штабе.

Также обсуждается вопрос возвращения в залы и учебные аудитории спортсменов и воспитанников школ искусств и иных учреждений дополнительного образование. Главное требование – возможность дистанцирования детей и обеспечение санитарных процедур в помещениях.

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