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Протест аграриев. Архивное фото

Аграрии выводят тракторы из Кишинева: почему они отказались от протестов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (187)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201230/33081765/agrarii-vyvodyat-traktory-chisinau-pochemu-oni-otkazalis-ot-protestov.html

Решение вывести сельхозтехнику из центра молдавской столицы фермеры приняли после встречи с главой государства.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik, Александрина Киртоакэ. Молдавские сельхозпроизводители объявили в среду, что начинают выводить агротехнику из центра Кишинева, где она находилась с 9 декабря. Поводом для такого решения стали переговоры фермеров с президентом Майей Санду, которые состоялись во вторник.

Protestul fermierilor: Cu ce tractoare au ieșit agricultorii în PMAN
© Sputnik
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Дискуссии с главой государства оказались продуктивными, сообщил в комментарии Sputnik сельхозпроизводитель из Леовского района Ион Плэмэдялэ.

По его словам, в ходе встречи обсуждался вопрос создания преференциальных кредитов с низкой процентной ставкой на более продолжительные сроки для тех агропроизводителей, которые наиболее пострадали от засухи. Кроме того, стороны обговорили предложение предоставить фермерам по три тысячи леев за каждый пострадавший от засухи гектар. Плэмэдялэ заявил, что это требование может быть выполнено после прихода к власти нового правительства, и что сельхозпроизводители готовы ждать.

"Все наши запросы остаются в повестке дня, но это уже зависит от реальных возможностей. Мы не хотим, чтобы нас обвиняли в желании получить что-то любой ценой, и что нас якобы не интересует ситуация в стране. Мы просим реальных вещей", – сказал Пламэдялэ.

По итогам переговоров с Санду аграрии отметили: есть надежда на то, что вскоре власти помогут им и сельскохозяйственный сектор снова встанет на ноги.

Ранее фермеры заявляли, что будут оказывать давление на правительство, чтобы оно выполнило их требования, в противном случае они готовы были оставить сельскохозяйственную технику перед парламентом, правительством, администрацией президента и даже заблокировать КПП.

К настоящему времени фермеры добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне – 8%.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (187)

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