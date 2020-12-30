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Изменения с 1 января 2021-го: это коснется всех трудоустроенных граждан Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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В Национальной компании медицинского страхования пояснили, какие изменения ждут жителей республики с нового года.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. С 1 января 2021 года в Молдове меняется порядок оплаты взносов обязательного медицинского страхования трудоустроенными гражданами. Таким образом, оплата полностью возложена на плечи сотрудников. Работодатель же будет рассчитываться в полном объеме по взносам в Пенсионный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной компании медицинского страхования.

Изменения, как пояснили в структуре, позволят распределить налоговую нагрузку между работодателем и работником.

"Если до сих пор сотрудник вносил 6% от заработной платы в Пенсионный фонд и 4,5% на медицинское страхование, что в сумме составляло 10,5%, то с 1 января человек будет платить только полную медицинскую страховку, то есть 9% от дохода", – уточнили в структуре.

Вышеупомянутые изменения, как уточнили в компании медицинского страхования, поспособствуют упрощению процедуры расчета и уплаты соответствующих взносов для работодателя и оптимизации процесса администрирования платежей.

"Что касается влияния изменений в отношении застрахованных трудоустроенных лиц, то размер произведенных выплат уменьшится на 1,5%", – отметили в ведомстве.

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