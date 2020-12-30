18:25 30 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Настоящий праздник. Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.

"Откройте, полиция!" – с подарками: как силовики помогли многодетным семьям

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
Получить короткую ссылку
5610
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1e/33088867.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201230/33088003/podarki-politsia-deti-gagauzia.html

Новогоднее настроение и праздничную атмосферу для ребят из многодетных и социально-уязвимых семей создали сотрудники инспектората полиции Комрата.

КОМРАТ, 30 дек – Sputnik, Максим Топал. В Молдове с 23 по 30 декабря проходит "Новогодний караван", организованный Генеральным инспекторатом полиции. 30 декабря подарки получили семьи из села Конгаз. Средства личной гигиены, продукты, крупы, овощи и мешок муки вручили в преддверии новогодних праздников гагаузским семьям. В благотворительных акциях, которые в это время года уже стали традиционными, активное участие принимают правоохранители.

  • Настоящий праздник. Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки
    "Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Настоящий праздник. Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки
    "Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Настоящий праздник. Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки
    "Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Настоящий праздник. Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки
    "Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.
    © Sputnik / Maxim Topal
1 / 4
© Sputnik / Maxim Topal
"Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.

"Усилиями сотрудников инспектората полиции Комрата и Генерального инспектората полиции мы подготовили новогодние подарки, чтобы порадовать наших детишек и их родителей, чтобы все почувствовали приближение Нового года. Для нас важно, чтобы граждане знали, что полиция всегда рядом и готова оказать помощь тогда, когда она будет необходима", – сказал начальник инспектората полиции города Комрат Николай Томайлы.

"Неожиданным, но очень приятным и полезным" стал подарок от сотрудников правоохранительных органов для многодетных семей.

"Такое внимание еще никогда нам не уделялось. Приятно, что сотрудники полиции думают и заботятся о многодетных семьях. У нас пятеро детей и такие подарки для них как настоящее чудо", – отметила многодетная жительница села Конгаз.

Этот год стал настоящим испытанием для всех. Но особенно тяжелым он оказался для многодетных семей с невысоким уровнем дохода.

Ученики Ремесленной школы Комрата
© Sputnik / Maxim Topal
С огоньком в глазах – как мастера в Гагаузии передают свой опыт детям
"Это настоящее чудо. Видя те подарки, которые нам принесли, хочется поблагодарить всех, кто организовал эту акцию, кто пожертвовал на это деньги. Пусть Бог вас благословит. С Новым годом и Рождеством Христовым вас", – поблагодарила участников акции другая женщина, которая воспитывает пятерых детей.

В рамках "Новогоднего каравана" подарки получили 150 многодетных и социально-уязвимых семей со всей страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Рождественский караван пожарных: украшенная спецтехника проехала по Кишиневу
Рождественский караван спасателей устроил праздник для детей в Леова
Башкан Гагаузии об итогах 2020 года — главное, что надо знать
"Стало доброй традицией": Посол России передал Гагаузии аппараты ИВЛ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рандеву на Бульваре шампанского.
Игристое блаженство к новогоднему столу
Подлость НАТО, коронавирус и перевооружение: в российской армии подвели итоги 2020 года
Видео - Высокая боевая готовность: Минобороны РФ подвело итоги года
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться