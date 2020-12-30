"Откройте, полиция!" – с подарками: как силовики помогли многодетным семьям

КОМРАТ, 30 дек – Sputnik, Максим Топал. В Молдове с 23 по 30 декабря проходит "Новогодний караван", организованный Генеральным инспекторатом полиции. 30 декабря подарки получили семьи из села Конгаз. Средства личной гигиены, продукты, крупы, овощи и мешок муки вручили в преддверии новогодних праздников гагаузским семьям. В благотворительных акциях, которые в это время года уже стали традиционными, активное участие принимают правоохранители.
- "Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.© Sputnik / Maxim Topal
- "Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.© Sputnik / Maxim Topal
- "Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.© Sputnik / Maxim Topal
- "Настоящий праздник". Многодетные семьи из Гагаузии получили от полицейских новогодние подарки.© Sputnik / Maxim Topal
"Усилиями сотрудников инспектората полиции Комрата и Генерального инспектората полиции мы подготовили новогодние подарки, чтобы порадовать наших детишек и их родителей, чтобы все почувствовали приближение Нового года. Для нас важно, чтобы граждане знали, что полиция всегда рядом и готова оказать помощь тогда, когда она будет необходима", – сказал начальник инспектората полиции города Комрат Николай Томайлы.
"Неожиданным, но очень приятным и полезным" стал подарок от сотрудников правоохранительных органов для многодетных семей.
"Такое внимание еще никогда нам не уделялось. Приятно, что сотрудники полиции думают и заботятся о многодетных семьях. У нас пятеро детей и такие подарки для них как настоящее чудо", – отметила многодетная жительница села Конгаз.
Этот год стал настоящим испытанием для всех. Но особенно тяжелым он оказался для многодетных семей с невысоким уровнем дохода.
В рамках "Новогоднего каравана" подарки получили 150 многодетных и социально-уязвимых семей со всей страны.
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