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Общественный транспорт.

На время праздников в Кишиневе изменят расписание движения автобусов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (144)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201230/33088091/na-vremya-prazdnikov-v-kishineve-izmenyat-raspisanie-dvizheniya-avtobusov.html

Автобусный парк Кишинева откорректировал график большинства пригородных маршрутов, одиннадцать из них будут ходить несколько иначе.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Кишиневский автобусный парк опубликовал на своей странице в соцсетях измененное, "праздничное" расписание столичных автобусов. 

Изменения коснутся маршрутов № 2, 24, 28, 33, 36, 38, 39, 44, 46, 48, 49.

Ранее главы пригородов столицы пожаловались мэру Кишинева на недостаточное количество машин на маршрутах. Из-за этого происходят опоздания на работу и учебу.

Примэрия Кишинева изыскивает возможности запускать или продлевать маршруты троллейбусов и автобусов для сообщения столицы с пригородами. Так, недавно троллейбусный маршрут №36, связывающий Кишинев с Яловенами, стал длиннее на 3 километра и сейчас пересекает весь райцентр до противоположного выезда из него.

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Тема:
События Кишинева (144)

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