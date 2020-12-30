В полном объеме: власти – о выполнении программы "Хорошие дороги 2020"

План работ, финансируемых из государственного бюджета с объемом инвестиций 1,12 миллиарда леев, был реализован в 33 районах и 2 муниципиях.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Работы по содержанию и ремонту местных шоссе и улиц общего пользования в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы 2020" полностью завершены.

Об этом сообщает Государственная администрация дорог.

Программа, финансируемая из государственного бюджета с объемом инвестиций 1,12 миллиарда леев, была реализована в 33 районах и 2 муниципиях.

"Построено около 907 км дорог, из них около 299 км отремонтировано с асфальтобетонным покрытием, с дорожным покрытием из гравия – более 608 км дороги", – говорится в сообщении Госадминистрации дорог.

Государственная программа "Хорошие дороги" была инициирована в 2018 году с целью развития инфраструктуры на местах, обеспечения доступа граждан к школам, детским садам, медицинским учреждениям и социальным центрам, передвижения участников дорожного движения в безопасных и комфортных условиях.

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