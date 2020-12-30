В праздничные дни будут дежурить 500 молдавских пожарных и спасателей

Гражданам страны напомнили, как безопасно и с наименьшим риском для себя и окружающих встретить Новый год.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Пожарную безопасность в период зимних праздников будут обеспечивать более 500 специалистов, имеющих в распоряжении 150 единиц техники, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

"В новогоднюю ночь сотрудники ГИЧС будут дежурить, чтобы предотвратить связанные с риском инциденты и своевременно реагировать в случае пожаров и других нештатных обстоятельств. Для обеспечения безопасности в подразделениях ГИЧС сотрудники будут работать 24 часа в сутки", – говорится в сообщении.

Чтобы не допустить непредвиденных ситуаций в канун Нового года, пожарные призывают людей соблюдать правила безопасности, не запускать салюты и пиротехнические материалы вблизи жилых и лесных массивов.

Они также предупреждают население обращать внимание на использование открытого огня и работу нагревателей. Взрослым настоятельно рекомендуется следить за несовершеннолетними, не позволять им играть в небезопасных местах, вблизи строительных площадок или заброшенных домов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни, люди могут обратиться за помощью по телефону 112.

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