Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 990 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 990 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.

Отмечено 16 эпизодов "импорта" инфекции: из Италии - 5, Великобритании - 4, Германии - 3, Румынии - 2, Турции и Ирландии - по одному.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 143 841.

За минувшие 24 часа проведено 3194 теста, в том числе первичных 2768.

Коронавирус выявлен у 47 медработников: 16 врачей, 28 медсестер и 3 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 245 пациентов (из них 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1038 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 129 539.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 26 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2960.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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