Суд отправил экс-посла Молдовы в России под 30-дневный домашний арест

Прокуроры ходатайствовали о продлении срока задержания обвиняемого на 30 суток, но инстанция решила, что арест он будет отбывать дома.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Кишиневский суд отправил бывшего посла Молдовы в России Андрея Негуцу под домашний арест на 30 дней. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

"Прокуроры ходатайствовали о предварительном аресте на 30 дней. Суд решил – 30 дней домашнего ареста", – сообщили в Генпрокуратуре.

Негуца признан обвиняемым в соучастии в рамках дела о контрабанде анаболиков. Однако он не признал себя виновным.

Сообщается, что по этому делу проходят четверо обвиняемых: еще двое находятся под стражей в следственном изоляторе, в отношении одного суд вынес постановление о розыске.

За подобные преступления Уголовный кодекс предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, отмечает Генпрокуратура.

В начале декабря Молднет всколыхнула новость о том, что машину посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза из РМ крупной партии анаболиков. Все произошло на КПП Паланка. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы и Службы информации и безопасности республики.

"По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – сказано в сообщении Таможенной службы.

На фоне это скандала официальный Кишинев принял решение снять Негуцу с должности посла Молдовы в России. Взамен руководителем дипмиссии назначен Владимир Головатюк, занимавший на тот момент пост депутата молдавского парламента.

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