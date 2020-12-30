Додон: Россия готова предоставить Молдове вакцину "Спутник V"

Пятый президент республики подчеркнул, что если будет вакцинироваться, то отдаст предпочтение российскому иммунопрепарату.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Молдова в ближайшее время может получить российскую вакцину “Спутник V”. Об этом в телеэфире заявил президент Игорь Додон.

"В ближайшее время можем получить эти вакцины, мы должны принять их. Я знаю, что в Приднестровье поставят 30 тысяч доз. И Кишинев Может получить 30, 50, 100 тысяч доз вакцины. Российская сторона готова предоставить Молдове вакцину. Молдова должна их принять. Этим нужно заниматься, и Молдова сможет их получить", - сказал он.

Экс-президент отметил, что доверяет российской вакцине от COVID-19.

"Эти вакцины которые есть на Западе, пусть специалисты критикуют, я не хочу. Если и буду вакцинироваться, то только российской вакциной", - говорит Додон.

Сегодня стало известно, что Приднестровье готовится начать иммунизацию от COVID-19 российской вакциной. О договоренности относительно ее поставки сообщил лидер региона Вадим Красносельский а заседании Оперштаба.

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