Звон колокольчиков все ближе: в молдавских селах выходят колядовать

В канун новогодних праздников молдаване не отказываются от старинных традиций, несмотря на коронавирус. В селе Варница Новоаненского района местные жители исполняют урэтуры и колядки с религиозным содержанием.
КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik, Дарья Чернега. Пандемия поменяла не только маршруты ряженых и дистанцию между ними. Изменился даже смысл колядок. В них теперь чаще упоминается слово "здоровье".
В гости не с пустыми руками
Перед тем как отправиться колядовать, ряженые готовят подарки для хозяев. В селе Варница угощениями наполняют плетеные корзины. Традиционно в них кладут грецкие орехи, яблоки, печенье и конфеты. Символическое значение имеет веточка сушеного базилика. В Молдове принято считать, что это растение спасает от сглаза и помогает излечить болезни.
В селе Варница местные жители исполняют урэтуры и колядки
"Базилик символизирует жизнь молдаван. Его используют и когда ребенка привозят из роддома, и во время свадеб, во время крестин и всех остальных праздников", - рассказала участница народного ансамбля села Варница Вера Остап.
Также в корзину с подарками кладут калач и икону Божьей Матери.
Веселые урэтуры и хитрая коза
В новогоднюю ночь в селе Варница исполняют урэтуры: короткие четверостишия с пожеланиями добра и здоровья. Как призналась Вера Остап, в этом году из текста колядок артисты постарались исключить слово "болезнь". За теперь они еще чаще произносят "здоровье". Сельчане отмечают, что такие коррективы связаны с пандемией коронавируса, которая не обошла стороной и Варницу. А медицинская маска и вовсе стала элементом костюма в одной из постановок.
В селе Варница местные жители исполняют урэтуры и колядки
"Мы в Варнице исполняем обряд "капра", что означает "коза". Наша козочка - тоже в маске. Этим мы хотим показать наше пожелание того, чтобы болезнь обошла стороной не только людей, но и животных", - пояснила Вера Остап.
В селе Варница местные жители исполняют урэтуры и колядки
По старинному поверью, в доме, куда пришли ряженые с козой, будет достаток и здоровье весь год. Сама постановка рассказывает о козе, которая гуляла по улице и внезапно упала. Люди подумали, что она умерла, хотя на самом деле животное притворялось. После того как цыганка полила козочку святой водой, она ожила. Ее "вставание" - это метафора, которая означает возрождение всего живого.
Песнопения по библейским мотивам
В Рождество веселые урэтуры сменяют лиричные песнопения о рождении Христа. Одна из колядок, которую исполняют в Варите рассказывает о том, как Дева Мария искало место, где она сможет родить младенца Иисуса. По словам местных жителей, есть в их селе и уникальные обряды.
В селе Варница местные жители исполняют урэтуры и колядки
"В Рождество мы еще ходим колядовать в церковь. Там семеро ребят исполняют колядку о библейских временах, в которой рассказывается о царе Ироде, Иисусе Христе. Также в повествовании присутствует солдат. Только у нас такая колядка есть", - отметила Вера Остап.
Свои уникальные песнопения жители Варницы ежегодно исполняют на фестивале колядок Florile dalbe. Там же народные исполнители черпают новые мотивы рождественских колядок.
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