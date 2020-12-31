Как будут работать банки Молдовы в праздничные дни

Во время зимних праздников большинство банков в Молдове не будут обслуживать своих клиентов, однако ряд финучреждений составили специальный график работы.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Банки, которые действуют на территории Молдовы, в эти дни публикуют графики своей работы в период новогодних и рождественских каникул. Напомним, что дни 1, 7 и 8 января 2021 года объявлены выходными. Финансовые учреждения выделили несколько дней, когда клиенты смогут воспользоваться их услугами.

Comerțbank

Филиалы этого банка 31 декабря работают до 13.00. А 1, 2, 7, 8 января 2021 года - выходные дни. 4 января отделения этого финучреждения доступны до 15.00, а 4 января они работают по сокращенной программе на один час.

Energbank

31 декабря филиалы банков работают до 12.00.

FinComBank

31 декабря банки доступны до 13.00. 1, 7, 8 января - выходные дни.

Mobiasbanca

Как и в случае с рядом других банков, 31 декабря подразделения банковского учреждения будут работать по сокращенному графику до 13.00. На один час рабочий день сократят 6 января. 1, 7, 8 - выходные дни.

Moldindconbank

31 декабря банки этой сети открыты только до 12 часов дня. Также в этот день недоступны два отделения с по улице К. Негруцци, 6/2 и 4/2, улице А. Пушкина 24 и на А. Хышдеу, 47.

Уже 6 января в канун Рождества в отделениях банка - короткий день, время работы сократят на час. 7-8 января - выходные дни.

Moldova Agroindbank

Филиалы этого банка будут работать до 14.00, а отделения до 15.00. Также в этот день ограничено время на предоставление некоторых услуг. 1 января будут работать лишь некоторые отделения, которые, в основном, будут осуществлять обмен валют для физических лиц. 2-3 января доступны будут лишь отделения и филиалы банка, расположенные в торговых центрах.

Банк вернется к обычному графику работы c 4 января.

Victoriabank

31 декабря все отделения этого банка работают на час меньше, кроме того, что расположен в ТЦ Malldova. Это же отделение будет работать и 1 января с 14.00-22.00. 6 января также короткий день. 6 января останутся доступными отделения в торговых центрах. 7 и 8 января - выходные дни.

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