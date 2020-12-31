Уволен начальник Службы государственной охраны Молдовы

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Об отставке Ярослава Мартина с поста главы Службы государственной охраны и безопасности объявила президент Республики Молдова Майя Санду в эфире одного из местных телеканалов.

Причины глава государства не раскрыла, сообщив только, что решение было принято "из-за нескольких проблем". По словам Санду, заместителем директора службы назначен Василе Попа. Он будет временно исполнять обязанности главы ведомства до назначения нового руководителя.

Попа работал в правительстве в бытность Санду премьер-министром. По словам президента, у него "большой опыт работы на этой службе".

Ярослав Мартин был назначен главой Службы государственной охраны в конце июня 2019 года Игорем Додоном, который тогда был президентом страны. Ранее в июне того же года решением парламента Служба государственной охраны перешла из подчинения правительства в ведение президента Республики Молдова.

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