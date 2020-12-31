Пандемия и соцвыплаты: глава Минздрава отчиталась за год работы

В правительстве свои отчеты за минувший год представили трое членов кабмина Иона Кику, в том числе глава Минздрава.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Уходящий в отставку министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну рассказала на пресс-конференции о достижениях 2020 года в сфере, за которую она отвечала в правительстве премьера Иона Кику.

В числе основных достижений в области социальной защиты Думбрэвяну назвала индексацию пенсии по возрасту два раза в год. Ею воспользовались 23 тысячи человек.

"Таким образом, размер средней пенсии увеличился с 2902 леев до 5589 леев", - отметила Думбрэвяну.

В 2020 году, как добавила министр, единовременная помощь пенсионерам была оказана дважды: на первом этапе - на сумму в 700 леев, а на втором - в размере 900 леев.

Как уточнила Думбрэвяну, в 2020 году пособия для детей по случаю потери кормильца выросли на 25%. Также впервые было выплачено пособие в случае ухода из жизни одного из супругов.

Помимо этого, была выплачена компенсация семьям медперсонала, умершим в результате заражения COVID-19.

"Эти пособия уже получили 33 человека, а средний размер выплаты составляет более 8 тысяч леев", - пояснила глава Минздрава.

Касательно пандемии, Думбрэвяну подчеркнула, что больницы заполнены на 67%, а отделения интенсивной терапии - на 70%.

По ее словам, в Молдове имеется достаточное количество тестов для выявления COVID-19 и у лабораторий нет проблем с этим.

В заключение своего выступления министр напомнила, что уходит в отставку вместе с премьер-министром Ионом Кику и двумя другими министрами - Сергеем Пушкуцей и Анатолем Усатым.

Ранее Ион Кику заявил, что обязанности премьера будет исполнять до конца 2020 года. Он выразил благодарность предпринимателям и всем гражданам республики, которые вносят вклад в бюджет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova