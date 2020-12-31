Более 100 советских мультфильмов переведены на гагаузский язык

КОМРАТ, 31 дек - Sputnik, Максим Топал. Кто автор проекта и где можно посмотреть мультфильмы на гагаузском языке, рассказала Sputnik Молдова инициатор идеи Вера Сибова. Сотрудник общественной телерадиокомпании Гагаузии (GRT) отметила, что перевод мультфильмов осуществлялся для детской передачи Tatlı düşlär ("Сладкие сны" – перевод с гагаузкого).

Но перевод мультфильмов получил большой резонанс и отклик в обществе.

"Эта идея пришла мне в голову довольно давно. Меня поддержали и поверили в эту идею [экс-директор телеканала GRT] нынешний депутат парламента Молдовы Иванна Кексал и тогдашний руководитель "Телерадио Гагаузии" Владимир Кыльчик. Хотелось бы, конечно, продолжить эту работу, чтобы наши дети слышали родной гагаузский язык в хорошо известных всем нам мультфильмах", - сказала Вера Сибова.

Героев мультфильмов озвучила Вера Сибова. Она также сделала их перевод с русского на гагаузский язык.

"За последние два года я перевела около 100 мультфильмов на гагаузский язык. Делали мы это к вечерней детской программе. Но нельзя сказать, что это только моя заслуга. В этой работе участвовали и звукорежиссер Дмитрий Константинов и монтажер Ирина Резунец", - рассказала Вера Сибова.

Однако перевод мультфильмов отнимает много времени и ресурсов. Общественная телерадиокомпания Гагаузии уже обратилась в региональный Фонд спасения гагаузского языка с просьбой о выделении средств на перевод мультфильмов.

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