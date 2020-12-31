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Молдавские леи

Последнее, что сказал Кику в качестве премьера – "финансов в казне достаточно"

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201231/33100077/borba-s-pandemiey-glava-minzdrava-otchitalas-za-god-raboty.html

Выступая на пресс-конференции в завершение своего мандата премьер-министра, Ион Кику проинформировал о наличии средств на необходимые государству выплаты и поблагодарил коллег за работу.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Новому правительству остаются достаточные финансовые ресурсы для осуществления всех платежей; граждане должны знать, что у страны есть возможности для решения этих вопросов. Такое заявление сделал и.о. премьер-министра Ион Кику на пресс-конференции в четверг. 

Выступая с отчетом за финансовый год, Кику высоко оценил деятельность главы минздрава Виорики Думбрэвяну, которая действовала в условиях пандемического кризиса.

Ион Кику
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"Вирус стал неожиданностью для всего человечества. Выражаю сожаление и приношу извинение гражданам, которые пострадали из-за системы здравоохранения, в которую в последние годы почти не вкладывали средства. Прошу прощения и выражаю соболезнования", - отметил Кику.

Глава кабмина также поблагодарил зарубежных партнеров, которые помогали Молдове в борьбе с COVID-19, в особенности ООН, ЕС, Российскую Федерацию, Польшу, Румынию, Китай и другие страны.

"Благодарю граждан, налогоплательщиков. Не думал, что у нас будет в этом году дополнительный миллиард леев. Мы благодарим от имени правительства всех, кто обеспечил дееспособность страны", - уточнил Кику.

Также он поблагодарил и других министров возглавляемого им правительства, государственных секретарей и всех сотрудников государственных учреждений.

"Мне повезло, что у меня есть хорошая команда, с которой я работал бок о бок. Мы держали вас подальше от политики, не выводили вас на площадь, чтобы вы оказали поддержку правительству. Мы позволили вам работать и, надеюсь, что новое руководство продолжит так же, без политизации институтов власти", - отметил Кику. 

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Он также поблагодарил депутатов, особенно от фракции ПСРМ, которые поддержали проекты правительства.

"В завершение своего мандата хочу поблагодарить экс-президента Игоря Додона. В этом году правительство поддержал он. Я хочу поблагодарить его за эту поддержку", - добавил Кику.

Премьер подчеркнул: пандемия COVID-19 продолжится в 2021 году и держать ситуацию под контролем можно при условии, что институты власти не будут политизированы.

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