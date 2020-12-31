Елки-палки, Новый год: о праздничном настроении в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 31 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Ирония погоды, или с легким плюсом! Последний день 2020-го такой неснежный, как и весь декабрь. Термометр показывает +10, наблюдения синоптиков указывают на один из самых теплых прощаний с годом. Последний раз такая температура была 31 декабря 1970. Наверняка тогда, как и сейчас, погоду делали тираспольчане.

© Sputnik / Sorokopud Julia Новогодние фото на память

Красиво встретить Новый год не запретишь – в столице Приднестровья полная праздничная иллюминация. Украшены офисы и магазины. Атмосферные кафешки и кофейни ждут гостей, правда, только тех, кто готов соблюдать все правила карантина: маски, дезинфекторы, дистанцию. На улицах - без ограничений: модные подборки рождественских треков сливаются с ароматами кофе и глинтвейна. Это создает атмосферу, которой не по зубам COVID.

© Sputnik / Sorokopud Julia Праздничная иллюминация

Предновогодний календарь вошел в новейшую историю Приднестровья как самый скромный – без традиционного парада Дедов Морозов, пышных корпоративов и массовых утренников. В этом году "сладкий стол" случился разве что в младших классах и детских садах. Да и то, без участия родителей, зайчиков и других Снегурок. Аниматорам вообще досталось: русский Дедушка ты или западный Санта, в трубу не лезь. К детям с подарками ни ногой – пандемия.

Главную елку Приднестровья зажгли необычным способом - онлайн. Гирлянды включил глава Тирасполя Олег Довгопол. Градоначальник дистанционно дал свет сразу всем елкам в городе. "Это вынужденная мера, но Новому году быть!", - с голубых экранов обратился к тираспольчанам Олег Довгопол. Много елок в Новый год не бывает, поэтому красочные деревья по традиции радуют жителей во всех микрорайонах города. Впервые гостей Тирасполя приветствует новогодняя красавица на въезде со стороны Бендер. У бельведер-колоннад вообще шикарно – радует глаз свежая новогодняя локация!

© Photo : Новости Приднестровья Новогодний Тирасполь

Все нарядные ниточки тянутся в сердце праздника - центр Тирасполя. Главная новогодняя локация – в Екатерининском парке. Сюда даже Первая ель города переехала. В этом году она красуется на новом месте – прямо напротив памятника Суворову. Вокруг нее сосредоточены центральные новогодние маршруты: рядом зеленый рынок, магазины, где можно докупить последние подарки или "вкусняшки" к праздничному столу. На обратном пути приятно прогуляться по Екатерининскому парку, угоститься ароматным глинтвейном или заплести пару новогодних фото в ленту. Еще есть время зарядиться праздничным настроением.

© Photo : Новости Приднестровья Елочный базар

Если не успели купить домой лесную красавицу – елочные базары в Тирасполе открыты до 9 вечера! Какую сосну или ель брать, местную или украинскую – решайте сами! Цена зависит от высоты и сорта – от 110 до 350 приднестровских рублей. Для любителей простоты – хвойные веточки. По 25 рублей за штуку. Самый крупный елочный базар найдете в сквере Авиаторов (микрорайон Октябрьский).

© Sputnik / Sorokopud Julia Новогодняя ярмарка

Новый год если не с размахом, то хотя бы взглядом стоит провести. Для этого красоты в Тирасполе достаточно. Столица Приднестровья преобразилась к праздникам. Главная ель и ее помощницы зазывают огнями, мишурой и матрешками. Персонажи из Союзмультфильма, сладкая вата и немного зимней сказки даже взрослым не помешают.

Новогодние фото на память © Sputnik / Sorokopud Julia

Новогодний Тирасполь © Photo : Новости Приднестровья

Новогодний Тирасполь © Photo : Новости Приднестровья

Новогодняя ярмарка © Sputnik / Sorokopud Julia

Елочный базар © Photo : Новости Приднестровья

Елочный базар © Photo : Новости Приднестровья

Новогодняя ярмарка © Sputnik / Sorokopud Julia 1 / 7 © Sputnik / Sorokopud Julia Новогодние фото на память

В новогоднюю ночь и дни зимних каникул будут работать палатки на открытом воздухе. Можно купить еду, напитки, украшения, а еще разделить с близкими и друзьями то, что за деньги не купить – счастливый Новый год!

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