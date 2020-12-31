Кто возглавит правительство с 1 января 2021 года

Несколько министров 31 декабря покидают свой пост в правительстве. Их место временно займут другие специалисты.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь с 1 января временно займет должность премьер-министра. Об этом сообщил Ион Кику на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Кику, Ольга Чеботарь будет занимать эту должность до назначения президентом Майей Санду другого временно исполняющего обязанности премьер-министра.

"В Министерстве здравохранения, труда и социальной защиты временно исполнять обязанности министра будет госсекретарь Татьяна Затык. Госсекретарь Татьяна Иваничина с 1 января будет исполнять обязанности министра финансов", - уточнил и.о. премьера.

А в Министерстве экономики, по словам Кику, временную должность займет Михаил Лупашко.

Ранее Ион Кику заявил, что обязанности премьера будет исполнять до конца 2020 года. Он выразил благодарность предпринимателям и всем гражданам республики, которые вносят вклад в бюджет.

В четверг Кику и некоторые министры представили информацию об исполнении главного финансового документа страны, макроэкономических показателях, а также об аспектах, связанных с социально-экономической ситуацией в стране.

Кроме Иона Кику, 31 декабря станет последним рабочим днем для и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики: Виорики Думбрэвяну, Сергея Пушкуцы и Анатола Усатого.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova