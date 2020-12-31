Кику на вопрос о своих планах ответил шуткой: пойду работать на телевидение

Исполняющий обязанности премьер-министра также сказал, почему не хочет подольше задержаться на этом посту.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Уходящий в отставку глава кабмина Ион Кику рассказал на итоговой пресс-конференции, что еще не определился со своим планами на будущее.

"Пока еще не принял решение, что буду делать дальше. Как и мои коллеги, я нуждаюсь в небольшом отдыхе, чтобы восстановить силы организма. Но пока не решил точно, что делать. Возможно, начну потихоньку рассылать свое CV, как это делает любой человек, оставшийся без работы", – поделился Кику.

По его словам, он мог бы выслать свое резюме и некоторым СМИ.

"Не исключено, что, может быть, мое CV придет на почтовые ящики некоторых телевидений", – пошутил Кику.

Он также ответил на вопрос, почему не хочет подольше задержаться на посту и.о. премьер-министра: "мне нужно отойти от некоторых реалий".

Ранее Кику заявил, что обязанности премьера будет исполнять до конца 2020 года. Кроме уходящего в отставку премьера, 31 декабря - последний рабочий день для исполняющих обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики: Виорики Думбрэвяну, Сергея Пушкуцы и Анатола Усатого.

Что будет после отставки

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь с 1 января временно займет должность премьер-министра. Об этом сообщил Ион Кику на пресс-конференции в четверг.

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты временно исполнять обязанности министра будет госсекретарь Татьяна Затык.

Госсекретарь Татьяна Иваничина с 1 января будет исполнять обязанности министра финансов.

А в Министерстве экономики, по словам Кику, временную должность займет Михаил Лупашко.

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