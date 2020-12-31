Как будет работать в новогодние праздники консульский отдел России в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 31 дек – Sputnik. Пункт выездного консульского обслуживания России в Тирасполе прекращает на время праздников работу. Выходные дни будут длиться с 1 по 10 января. Возобновится работа 11 января.
"Напоминаем, продолжительность выходных дней в 2021 году регулируется постановлением правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году", - отмечено в сообщении на страничке консульского отдела в соцсети.
"Это вызвано карантинными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции и отсутствием регулярного авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Молдова, а также возможности отправки документов в Москву для соответствующего согласования", - поясняли в посольстве России.
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