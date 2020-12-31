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Как будет работать в новогодние праздники консульский отдел России в Тирасполе

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201231/33102018/kak-budet-rabotat-v-novogodnie-prazdniki-konsulskiy-otdel-Rossii-v-Tiraspole.html

В 2020 году пункт выездного консульского обслуживания РФ в Тирасполе из-за карантинных мер, введенных в пандемию, работал по особому графику.

ТИРАСПОЛЬ, 31 дек – Sputnik. Пункт выездного консульского обслуживания России в Тирасполе прекращает на время праздников работу. Выходные дни будут длиться с 1 по 10 января. Возобновится работа 11 января.

"Напоминаем, продолжительность выходных дней в 2021 году регулируется постановлением правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году", - отмечено в сообщении на страничке консульского отдела в соцсети.

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До этого консульский отдел посольства России в Молдове в связи с пандемией вынужден был перейти на особый режим работы.

"Это вызвано карантинными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции и отсутствием регулярного авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Молдова, а также возможности отправки документов в Москву для соответствующего согласования", - поясняли в посольстве России.

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Теги:
Консульство России, Приднестровье


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