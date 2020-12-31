Как это было сто лет назад: зимние праздники в Кишиневе

Молдавская столица помнит и хранит давние традиции празднования Рождества и Нового года. Это самые волшебные и любимые праздники. Их обожают не только дети. Тайна этих зимних дней волнует и взрослых.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Дни, когда сказка становится реальностью, отмечали в Кишиневе всегда – и сегодня мы вспомним некоторые моменты прошлого, связанные с зимними праздниками.

В начале ХХ века, еще до бурных и кровавых событий 1917 года, в Кишиневе и всей Бессарабии Новый год отмечали исключительно как эпизод Рождества. Елку тогда традиционно "короновали" восьмиконечной звездой. В практике православия с двух сторон этой звезды пишутся образа: с одной стороны – Знамения Божией Матери, а с другой – святого Николая Чудотворца (он же Санта Клаус и Дед Мороз). Моду на елочные украшения ввели у нас бессарабские немцы, коих тогда в столице и губернии проживало довольно много. Елку долгое время устанавливали в здании Благородного собрания – в будущем его перестроят во всем известный кинотеатр "Патрия". Тогда это здание было центром столичных развлечений, в нем работало казино и проводились балы.

В те времена существовала красивая традиция, о которой в век гаджетов и месенджеров совсем забыли, – слать друг другу рождественские открытки. Их наивная красота актуальна и сейчас.

Для жителей Кишинева, далеких от светской и богатой жизни, наряжали городскую елку возле Благородного собрания, недалеко от ледяного катка. Кишиневские катки – это отдельная городская традиция.

© Photo : oldchisinau.com Здание Благородного собрания, начало ХХ века, Кишинев.

Это развлечение горожане всегда обожали. Из воспоминаний княгини Ирины Кантакузиной о межвоенном периоде:

"Каждой зимой в городе работало не менее трех катков, все – платные. Для детей заливали каток в городском саду, для взрослых – на улице Ренийской, на так называемом циклодроме между улицами Пушкина и Гоголя. Другой каток был на Немецкой площади (стадион "Динамо" - ред.). Можно было взять коньки на прокат, перекусить в буфете, в гардеробе оставить пальто. Играла музыка, до позднего вечера каток освещался калильными лампами. © Sputnik Прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Ходили кататься на коньках и за город – на пруд Де Карьер (парк Роз - ред.) или на пруд Иванкова. Иногда компаниями отправлялись за город в сторону Гидигича.

В то время река Бык широко разливалась по лугу. Когда вода замерзала, можно было кататься. Мы уходили за 2-3 километра и если дул попутный ветер, расстегивали пальто, разводили полы руками так, чтобы получился "парус" и мчались по направлению к городу быстро и легко, без всяких усилий. Конечно, лед мог треснуть, и тогда нога проваливалась в тину. Но это не смущало, при первой же возможности такая вылазка повторялась".

Кстати, в 60-70-х годах ХХ века каток заливали на Республиканском стадионе, от которого сейчас остались одни воспоминания. Как видно, ледяные катки и Кишинев крепко связаны историей.

Пройдет немного времени, случится страшная война, от которой город оправится не сразу. Но потом все появится вновь – правда, в урезанном, "атеистическом" виде, без Рождества. Вот несколько заметок из газеты "Вечерний Кишинев" 1969 года, по которым можно понять, как именно тогда справляли зимние праздники.

© Photo : oldchisinau.com Заметка из газеты "Вечерний Кишинев" 1969 года

В наше время Рождество вернулось – и это здорово. Его некоторые кишиневцы даже справляют дважды – скорее всего, не из набожности, а из желания продлить радость праздника. Но праздник ощущается сильней, когда знаешь о том, что он нес радость нашим предкам так же, как и нам. Тогда он не заканчивается. И не важно, что зимы "уже не те" – Новый год и Рождество не зависят от осадков.

При написании статьи частично использована информация сайта oldchisinau.com

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