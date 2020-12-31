Посольство России в Молдове подарило детям зимнюю сказку

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Посольство России в Молдове продолжает традицию проведения зимней благотворительной акции для детей.
К Новому году и Рождеству более 5 тысяч ребят получат сладости и диски с лучшими детскими спектаклями театров Чехова, "С улицы Роз" и "Ликурич".
Кроме того, при содействии посольства группа воспитанников интерната №3 Кишинева направляется на санаторно-курортный отдых в Вадул-луй-Водэ.
Зимний лагерь посла Российской Федерации в Республике Молдова будет проходить под эгидой празднования 75-летия Великой Победы. Ребят ждут тематические лекции, спектакли, мастер-классы и, конечно, новогодние подарки.
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