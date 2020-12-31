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Посольство РФ в Молдове провело традиционную благотворительную акцию для детей.

Посольство России в Молдове подарило детям зимнюю сказку

© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201231/33105364/posolstvo-rossii-v-moldove-podarilo-detyam-novogodnyuyu-skazku.html

К Новому году и Рождеству российская дипмиссия подготовила для ребят обширную праздничную программу с презентами и зимним отдыхом.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Посольство России в Молдове продолжает традицию проведения зимней благотворительной акции для детей.

К Новому году и Рождеству более 5 тысяч ребят получат сладости и диски с лучшими детскими спектаклями театров Чехова, "С улицы Роз" и "Ликурич".

Посольство России передало медицинское оборудование районной больнице Чадыр-Лунги
© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Посольство России передало медоборудование районной больнице Чадыр-Лунги
Подарки уже переданы Русским общинам на местах, ряду школ и детских садов с русским языком обучения, а также церковным приходам.

Кроме того, при содействии посольства группа воспитанников интерната №3 Кишинева направляется на санаторно-курортный отдых в Вадул-луй-Водэ.

Зимний лагерь посла Российской Федерации в Республике Молдова будет проходить под эгидой празднования 75-летия Великой Победы. Ребят ждут тематические лекции, спектакли, мастер-классы и, конечно, новогодние подарки.

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Теги:
посольство России в Молдове


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