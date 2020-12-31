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Новые троллейбусы в троллейбусном парке №1

В 2021-й год с новыми троллейбусами: что еще ждет кишиневских пассажиров

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201231/33106053/v-2021-y-god-s-novymi-trolleybusami-chto-esche-iz-transporta-poyavitsya-v-Kishineve.html

Машины прибыли в Кишинев в начале декабря и за это время они прошли техническую проверку в ремонтно-монтажном цехе Управления электротранспорта Кишинева (RTEC) перед отправкой на линию.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Примэрия Кишинева представила первые 15 троллейбусов из 25, закупленных у муниципалитета Риги (Латвия). Пять из них – двухзвенные, остальные – классические.

  • Парки муниципия Кишинева обновились троллейбусами.
    Парки муниципия Кишинева обновились троллейбусами.
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Примар Кишинева Ион Чебан презентовал 15 из 25 новых транспортных средств, закупленных муниципием в Риге.
    Примар Кишинева Ион Чебан презентовал 15 из 25 новых транспортных средств, закупленных муниципием в Риге.
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Он подчеркнул, что приобретение обошлось муниципалитету в восемь миллионов леев, и это выгодная цена.
    Он подчеркнул, что приобретение обошлось муниципалитету в восемь миллионов леев, и это выгодная цена.
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Троллейбусы находятся в хорошем техническом состоянии.
    Троллейбусы находятся в хорошем техническом состоянии.
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Они оснащены всем необходимым.
    Они оснащены всем необходимым.
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • В них есть и откидная панель для доступа людей с ограниченными возможностями, и система кондиционирования воздуха, и видеокамеры для внутреннего наблюдения.
    В них есть и откидная панель для доступа людей с ограниченными возможностями, и система кондиционирования воздуха, и видеокамеры для внутреннего наблюдения.
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • На дверях - наклейки с напоминанием о том, что внутрь можно входить только с маской.
    На дверях - наклейки с напоминанием о том, что внутрь можно входить только с маской.
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Правилам эпидемиологической безопасности следуют и водители.
    Правилам эпидемиологической безопасности следуют и водители.
    © Sputnik / Yana Zaharova
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© Sputnik / Yana Zaharova
Парки муниципия Кишинева обновились троллейбусами.

Глава столицы Ион Чебан заявил, что транспорт был приобретен по выгодной для муниципия цене, он находится в хорошем техническом состоянии.

"В бюджете следующего года предусмотрено 99 миллионов леев на закупку еще 30 новых троллейбусов из Белоруссии, а также 262 миллиона на 100 автобусов, чтобы жители муниципального образования могли пользоваться качественными услугами, пользуясь общественным транспортом", – отметил примар.

Машины прибыли в Кишинев в начале декабря и за это время они прошли техническую проверку в ремонтно-монтажном цехе Управления электротранспорта Кишинева (RTEC) перед отправкой на линию. Остальные 10 троллейбусов еще проходят технические испытания. 

Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco
Чебан: скоро Кишинев будет полностью оснащен автобусами и троллейбусами


Двухзвенный троллейбус модели "Ganz Solaris Trollino 18" (GST-18) имеет увеличенную вместимость в 170 мест, в том числе из них 43 посадочных, а классический троллейбус модели "ŠKODA 24 Tr" – 99 мест. Все они оснащены низким полом и откидной панелью для доступа людей с ограниченными возможностями, системами кондиционирования воздуха и видеокамерами для внутреннего наблюдения.

Общая стоимость приобретения составляет около восьми миллионов леев. Таким образом, после обновления троллейбусного парка в ведении RTEC – 400 единиц транспорта. В следующем году в столицу прибудут еще 30 троллейбусов из Беларуси.

В начале сентября 2020 года были пущены в оборот пять новых сочлененных троллейбусов белорусского производства, которые были собраны в ремонтно-механических мастерских RTEC.

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Теги:
троллейбусы, Кишинев


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