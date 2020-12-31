В 2021-й год с новыми троллейбусами: что еще ждет кишиневских пассажиров

Машины прибыли в Кишинев в начале декабря и за это время они прошли техническую проверку в ремонтно-монтажном цехе Управления электротранспорта Кишинева (RTEC) перед отправкой на линию.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Примэрия Кишинева представила первые 15 троллейбусов из 25, закупленных у муниципалитета Риги (Латвия). Пять из них – двухзвенные, остальные – классические.

Парки муниципия Кишинева обновились троллейбусами. © Sputnik / Yana Zaharova

Примар Кишинева Ион Чебан презентовал 15 из 25 новых транспортных средств, закупленных муниципием в Риге. © Sputnik / Yana Zaharova

Он подчеркнул, что приобретение обошлось муниципалитету в восемь миллионов леев, и это выгодная цена. © Sputnik / Yana Zaharova

Троллейбусы находятся в хорошем техническом состоянии. © Sputnik / Yana Zaharova

Они оснащены всем необходимым. © Sputnik / Yana Zaharova

В них есть и откидная панель для доступа людей с ограниченными возможностями, и система кондиционирования воздуха, и видеокамеры для внутреннего наблюдения. © Sputnik / Yana Zaharova

На дверях - наклейки с напоминанием о том, что внутрь можно входить только с маской. © Sputnik / Yana Zaharova

Правилам эпидемиологической безопасности следуют и водители. © Sputnik / Yana Zaharova 1 / 8 © Sputnik / Yana Zaharova Парки муниципия Кишинева обновились троллейбусами.

Глава столицы Ион Чебан заявил, что транспорт был приобретен по выгодной для муниципия цене, он находится в хорошем техническом состоянии.

"В бюджете следующего года предусмотрено 99 миллионов леев на закупку еще 30 новых троллейбусов из Белоруссии, а также 262 миллиона на 100 автобусов, чтобы жители муниципального образования могли пользоваться качественными услугами, пользуясь общественным транспортом", – отметил примар.

Машины прибыли в Кишинев в начале декабря и за это время они прошли техническую проверку в ремонтно-монтажном цехе Управления электротранспорта Кишинева (RTEC) перед отправкой на линию. Остальные 10 троллейбусов еще проходят технические испытания.



Двухзвенный троллейбус модели "Ganz Solaris Trollino 18" (GST-18) имеет увеличенную вместимость в 170 мест, в том числе из них 43 посадочных, а классический троллейбус модели "ŠKODA 24 Tr" – 99 мест. Все они оснащены низким полом и откидной панелью для доступа людей с ограниченными возможностями, системами кондиционирования воздуха и видеокамерами для внутреннего наблюдения.

Общая стоимость приобретения составляет около восьми миллионов леев. Таким образом, после обновления троллейбусного парка в ведении RTEC – 400 единиц транспорта. В следующем году в столицу прибудут еще 30 троллейбусов из Беларуси.

В начале сентября 2020 года были пущены в оборот пять новых сочлененных троллейбусов белорусского производства, которые были собраны в ремонтно-механических мастерских RTEC.

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