Молдова закупила 140 тысяч тестов на COVID-19 — Минздрав

Тесты позволяют выявить не только COVID-19, но и другие опасные вирусы, в том числе возбудитель гриппа.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Центр государственных централизованных закупок в области здравоохранения закупил 140 тысяч тестов, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Тесты позволяют выявить не только коронавирус SARS-CoV-2, но также и вирусы гриппа А, гриппа В и респираторно-синцитиального вируса (РСВ) в собранных образцах.

По сообщению Минздрава, универсальность тестов обусловлена тем, что COVID-19, вирусы гриппа и РСВ имеют схожую картину заболевания и все эти вирусы вызывают респираторные инфекции, которые сопровождаются широким спектром заболеваний.

Приобретенные тесты позволят повысить эффективность лабораторий в период пандемии COVID-19 при использовании тех же финансовых и человеческих ресурсов, отмечает ведомство.

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