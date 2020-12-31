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Тест на COVID-19

Молдова закупила 140 тысяч тестов на COVID-19 — Минздрав

© Sputnik / Alexeï Maïchev
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (251)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201231/33107932/moldova-zakupila-140-tysyach-testov-na-covid-19-minzdrav.html

Тесты позволяют выявить не только COVID-19, но и другие опасные вирусы, в том числе возбудитель гриппа.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Центр государственных централизованных закупок в области здравоохранения закупил 140 тысяч тестов, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Пробирка для теста на SARS-CoV-2
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Тесты позволяют выявить не только коронавирус SARS-CoV-2, но также и вирусы гриппа А, гриппа В и респираторно-синцитиального вируса (РСВ) в собранных образцах.  

По сообщению Минздрава, универсальность тестов обусловлена тем, что COVID-19, вирусы гриппа и РСВ имеют схожую картину заболевания и все эти вирусы вызывают респираторные инфекции, которые сопровождаются широким спектром заболеваний.

Приобретенные тесты позволят повысить эффективность лабораторий в период пандемии COVID-19 при использовании тех же финансовых и человеческих ресурсов, отмечает ведомство.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (251)

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Теги:
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