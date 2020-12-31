Минздрав сообщил, когда Молдова сможет получить вакцину против COVID-19

По мнению специалистов препараты, произведенные на тех же принципах, что Спутник V и AstraZeneca, предпочтительнее, чем созданные по технологиям, сходным с Pfizer/BioNTech.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Заявка на включение в список получателей вакцины против COVID-19 была направлена в офис COVAX еще 7 декабря, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты.

По сообщению Минздрава, Молдова, как и ряд других государств, сможет получить средства иммунизации против COVID-19 начиная со второго квартала 2021 года. План доставки препаратов должен быть утвержден 15 января.

Одновременно Молдова подала заявку на участие в программе совместного несения расходов в рамках COVAX, что позволит нашей стране приобрести вакцины от COVID-19 по выгодным ценам в случае превышения квоты на их бесплатное получение.

По сообщению Минздрава, на заседании Национального консультативного комитета экспертов по иммунизации, которое состоялось в декабре, был согласован тип препарата, который отвечает потребностям Республики Молдова.

По заключению экспертов, вакцины на основе инактивированного вируса (на принципах, которые применяются при производстве таких препаратов, как "Спутник V" и AstraZeneca) более привлекательны для Молдовы, чем РНК-варианты (созданные по тем же технологиям, что и Pfizer/BioNTech). В то же время, подчеркивает Минздрав, приоритетом при выборе вакцины является одобрение ее контролирующими международными и национальными структурами в области здравоохранения.

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Приоритет после начала массовой иммунизации будет отдан работникам системы здравоохранения, людям в возрасте старше 60 лет, работникам социальной сферы, образования, правоохранителям. В дальнейшем, по мере поступления вакцины, кампания будет распространена и на другие категории населения.

Работой в рамках международной инициативы COVAX совместно руководят ВОЗ, Альянс ГАВИ и Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям.

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