Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 977 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 977 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Отмечено 9 эпизодов "импорта" инфекции: из Румынии - 3, Бельгии, Италии, Нидерландов, России, США и Украины - по одному.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 144 818.

За минувшие 24 часа проведено 2763 теста, в том числе первичных 2404.

Коронавирус выявлен у 47 медработников: 19 врачей, 18 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 246 пациентов (из них 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1104 человека. Всего вылечившихся на данный момент - 130 643.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 26 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2985.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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