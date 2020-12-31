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Врачи в больнице.

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 977 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (251)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201231/33108781/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-977-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 144 818.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 977 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Отмечено 9 эпизодов "импорта" инфекции: из Румынии - 3, Бельгии, Италии, Нидерландов, России, США и Украины - по одному.

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Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 144 818.

За минувшие 24 часа проведено 2763 теста, в том числе первичных 2404.

Коронавирус выявлен у 47 медработников: 19 врачей, 18 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 246 пациентов (из них 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1104 человека. Всего вылечившихся на данный момент - 130 643.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 26 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2985.

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С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (251)

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Теги:
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