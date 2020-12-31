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Медучреждение. Архивное фото

Как в Молдове работают больницы и поликлиники в первые дни нового года

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201231/33109969/kak-moldova-rabotayut-bolnitsy-i-polikliniki-v-pervye-dni-novogo-goda.html

Минздрав опубликовал график работы медицинских учреждений в период новогодних и рождественских выходных.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. В период зимних праздников, а именно 1, а также 4-8 января, все медучреждения в Молдове будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Медико-санитарные учреждения будут проявлять повышенную бдительность и в полной мере оказывать населению медицинскую помощь, включая сбор биологических образцов для обнаружения вируса SARS Cov-2, диагностику и наблюдение за лицами с подозрением на коронавирус и за теми, кто проходит лечение", – уточнили в Минздраве.‎

В публичных медико-санитарных учреждениях:

  • обеспечены необходимые запасы лекарственных препаратов, медицинских устройств и нефтепродуктов для работы в указанные дни;
  • соблюдаются необходимые меры для предотвращения хищения материальных ценностей и чрезвычайных ситуаций;
  • назначен дежурный медицинский персонал и ответственные лица из администрации при помощи специальных графиков работы, которые разместят на видных местах.

В то же время, согласно приказу, центры Национального агентства общественного здоровья и и территориальные центры:

утвердили график работы на дому ответственных лиц и обеспечили усиленный надзор за тем, чтобы соблюдался санитарно-эпидемиологический режим объектов с повышенным риском, в соответствии с нормативно-правовыми актами;

приняты профилактические меры, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний и, при необходимости, проведут эпидемиологическое исследование на предмет передачи через пищевые продукты, в соответствии с установленными полномочиями;

обеспечат ритмичную работу службы лабораторной диагностики для раннего выявления чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

В Минздраве отметили, что директор Национального центра переливания крови позаботится о необходимых запасах крови и ее производных, чтобы обеспечить ими медико-санитарные учреждения. В то же время директор Центра судебной медицины организует работу на месте, чтобы обеспечить судебно-медицинскую помощь.

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