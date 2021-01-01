Власти Молдовы поздравили граждан страны с Новым годом

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила жителей республики с Новым 2021 годом.

"Для многих из нас 2020 год был трудным, очень трудным годом. Этот год испытал нас на прочность, поставил под сомнения наши убеждения и преподал нам уроки терпения и сдержанности. Это был год, отмеченный трудностями, в котором было нелегко сохранить оптимизм и уверенность в лучшем будущем. Но даже в очень сложных условиях, граждане Молдовы сумели проявить невероятную солидарность и стойкость", – сказала Санду.

Она выразила уверенность, что 2021 год будет лучше. "Потому, что мы вступили в новый год вместе, уверенные в своих силах и в том, что нам удастся сделать жизнь лучше для каждого", – отметила президент.

По ее словам, в этом году все узнали, как драгоценно здоровье, общение с близкими, свобода передвижения, и насколько болезненно может быть потеря этих вещей. Мы пережили моменты полные печали – потерю близких, потерю работы, закрытие предприятий, незащищенность и страх.

"В то же время 2020 год преподал нам важные жизненные уроки. Мы поняли, насколько важны сочувствие, солидарность и забота о близких. Как ценны объятия родных. Мы много раз испытывали благодарность и гордость за настоящих героев нашего времени, людей, готовых жертвовать собой ради блага других", – отметила Санду.

Как отметила глава республики, это работники системы здравоохранения, которые днем и ночью боролись за спасение жизней. Это борцы на передовой, люди, которые продолжили свою работу, несмотря на все риски и трудности, чтобы общество могло функционировать и дальше. Это простые граждане, поделившиеся своим временем и ресурсами, чтобы поддержать нуждающихся.

"2020 год проявил и подчеркнул нашу человечность. Несмотря на лишения, несмотря на недостаточную поддержку государства, молдавский народ проявил свою человечность. Спасибо вам за это. Опираясь на эту человечность, с уверенностью в нас и в нашей стране, я с надеждой иду вперед в 2021 год. Дорогие друзья, в этом году зимние праздники проходят по-другому. Многие не смогут быть рядом с близкими. Многие семьи испытывают боль потери родных. Наши мысли об этих семьях, они нуждаются в нашем сочувствии и заботе", – подчеркнула президент.

Она обратила внимание, что по-прежнему всем необходимо быть ответственными – носить маски, избегать людные места, сокращать количество поездок, беречь и ценить здоровье.

"Дорогие граждане! Человечество победит этот вирус. Молдова победит эти трудности и выйдет из них с высоко поднятой головой... Друзья! Вместе мы проживем много радостных моментов в 2021 году", – заключила Санду, пожелав гражданам страны здоровья и счастья в новом году.

Поздравление спикера парламента

Председатель высшего законодательного органа страны Зинаида Гречаная отметила, что в эти особые моменты мы размышляем над событиями уходящего года, который принес немало испытаний нам, нашим семьям, Молдове и всему миру.

"Давайте будем признательны ему за все хорошее и за опыт, который мы получили благодаря ему, особенно за самый главный урок – способность быть Человеком", – написала Гречаная на своей странице в Facebook.

По ее словам, праздник Нового года всегда объединяет и вдохновляет.

"А когда мы вместе, нам под силу очень многое. Так пусть рядом с вами всегда будут любимые и преданные люди, искренние и верные друзья, надежные товарищи, которые помогут вам в достижении поставленных целей. Примите мои самые теплые поздравления по случаю наступающего Нового года. Давайте встретим его с уверенностью и оптимизмом, и пусть 2021-й принесет каждому из вас добрые чувства, много радости, хороших событий и новых возможностей! Желаю всем здоровья и счастья. С Новым годом!", – заключила спикер.

Поздравление Иона Кику

Ион Кику, который решил уйти в отставку с поста премьера, отметил, что в 2020-м страна и весь мир столкнулись со слишком большим числом вызовов.

"Это был тест на оценку возможностей в экстренной ситуации для нас, как государства и общества. Все мы были свидетелями политических споров и социальной напряженности, мы пострадали от сильной засухи, экономических трудностей, недостатков и потерь, а также от пандемии, которая оставила свой след в нашей жизни на многие годы вперед", – считает Кику.

По его словам, все поняли, что здоровье бесценно, что иногда самая большая борьба – это борьба за глоток свежего воздуха.

"В этом году больше, чем когда-либо, мы благодарны врачам, которым доверили свое здоровье и которые борются и жертвуют собой ради спасения жизней", – подчеркнул Кику, пожелав всем гражданам Молдовы здоровья, веры в лучшее и единства для преодоления сложностей.

Поздравление примара Кишинева

Столичный градоначальник Ион Чебан поблагодарил горожан за понимание, доверие и поддержку.

"Мы вступаем в 2021 год с новыми планами и надеждами, связанными с возрождением нашего города. Не смотря на пандемию и экономический кризис нам удалось запустить ряд крупных инфраструктурных проектов, которые на наших глазах меняют Кишинев. Обновляются тротуары и улицы, модернизируется общественный транспорт, капитально ремонтируются парки и скверы. Мы не собираемся сбавлять темпов и намерены развивать каждый сектор и каждый пригород муниципия", – отметил Чебан.

Он выразил надежду, что наступающий год станет для всех временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен, а также пожелал крепкого здоровья и много радости в Новом году.

Поздравление башкана Гагаузии

Глава Гагаузского региона Ирина Влах выразила надежду, что в 2021 году эпидемия уйдет в прошлое.

"С первых дней как нас атаковала эпидемия, мы надеялись, что сможем ее пережить. Надеялись, что врачи научатся эффективнее бороться с вирусом. Надеялись, что ученые разработают вакцину. Надеялись, что партнеры помогут в трудную для нас минуту. И, по большей части, наши надежды сбылись, потому что мы были хорошо организованы, соблюдали санитарные правила, заботились друг о друге, работали осторожно и эффективно", – написала Влах на своей странице в Facebook.

Как отметила башкан, она надеется, что 2021-й станет годом возврата к нормальной жизни.

"И наши дети, как обычно, пойдут в детские сады и школы. Врачи смогут снять защитные костюмы и маски. Молодежь сможет праздновать окончание обучения в лицее и университета. Природа подарит достаточно дождей, и аграрии соберут богатый урожай. Артисты вернутся на сцену и зрители займут свои места в зале. Спортсмены снова выйдут на соревнования и мы будем радоваться их победам. Владельцы ресторанов и кафе откроют свои двери и залы наполнятся гостями. Мы вновь сможем тепло обнять родственников и друзей", – сказала Влах.

Она пожелала всем счастливого 2021 года, в котором сбудутся все добрые надежды и мечты.

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