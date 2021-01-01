Видео с высоты птичьего полета на новогодний Кишинев: небо столицы в фейерверках

Смотрите в видео Sputnik, как молдавская столица встречает новый 2021 год. Несмотря на пандемию, люди выходят на улицы и пускают салюты. Город выглядит, как новогодняя елка.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Молдавская столица встречает новый 2021 год красочно: еще до 23.00 в Кишиневе начались первые залпы фейерверков, и они продолжались далеко за полночь.

Ранее в администрации муниципия Кишинева отметили, что 31 декабря, в канун Нового года, массовых культурных мероприятий проводиться не будет. Все это можно посмотреть по TV или в Интернете.

"Культурно-художественные мероприятия, посвященные рождественским и новогодним праздникам, будут транслироваться исключительно в режиме онлайн, чтобы снизить риски заражения граждан коронавирусом", – отметили в примэрии.

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