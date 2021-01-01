02:57 01 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.21
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Салют. Архивное фото

Видео с высоты птичьего полета на новогодний Кишинев: небо столицы в фейерверках

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210101/33110552/Video-s-vysoty-ptichego-poleta-na-novogodniy-Kishinev-nebo-stolitsy-v-feyerverkakh.html

Смотрите в видео Sputnik, как молдавская столица встречает новый 2021 год. Несмотря на пандемию, люди выходят на улицы и пускают салюты. Город выглядит, как новогодняя елка.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Молдавская столица встречает новый 2021 год красочно: еще до 23.00 в Кишиневе начались первые залпы фейерверков, и они продолжались далеко за полночь.

Ранее в администрации муниципия Кишинева отметили, что 31 декабря, в канун Нового года, массовых культурных мероприятий проводиться не будет. Все это можно посмотреть по TV или в Интернете.

"Культурно-художественные мероприятия, посвященные рождественским и новогодним праздникам, будут транслироваться исключительно в режиме онлайн, чтобы снизить риски заражения граждан коронавирусом", – отметили в примэрии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Власти Молдовы поздравили граждан страны с Новым годом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новогодние троллейбусы
Фото – Новогодние троллейбусы из прошлого и будущего Кишинева
Новогодние поздравлением Путина
Видео: Новогоднее обращение президента России Владимира Путина
Оливье
Оливье: пять рецептов любимого салата

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться