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Конституционный суд

Может ли Конституционный суд утвердить самороспуск парламента Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210101/33110591/Mozhet-li-Konstitutsionnyy-sud-utverdit-samorospusk-parlamenta-Moldovy.html

Народные избранники из фракции "Действие и солидарность" обратились с просьбой уточнить, существует ли конституционный механизм для самостоятельного роспуска законодательного органа. Как может ответить инстанция, рассказал бывший глава КС.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Обращение депутатов PAS допустимо и, по всей видимости, является одним из лучших решений для выхода из политического кризиса, в котором оказалась Молдова. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik экс-председатель Конституционного суда страны Александр Тэнасе.

"Это обращение имеет смысл, если принять во внимание политическую ситуацию, в которой мы оказались. Поскольку политический класс не может найти решение на благо общества, обращение в КС для того, чтобы решить эту проблему, по-видимому, является одним из немногих решений, которые у политиков все еще есть", – считает Тэнасе.

Майя Санду.
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Майя Санду надеется на самороспуск парламента
Он заявил, что действующая Конституция прямо не запрещает самороспуск законодательного органа или что "это волевой жест депутатов, которых никто не может принуждать к осуществлению своих полномочий, если они обнаружат, что этот парламент больше неэффективен по политическим причинам любого характера".

"Если абсолютное большинство, скажем, две трети законодателей решит отказаться от депутатского мандата, думаю, что КС мог бы принять такое толкование, потому что оно выступает за демократию, через демократический инструмент, и, видимо, это было бы наиболее подходящее и удачное решение", – сказал собеседник.

Депутаты PAS подали накануне обращение в Конституционный суд, попросив разъяснить, есть ли возможность для роспуска парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей.

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