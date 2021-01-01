Может ли Конституционный суд утвердить самороспуск парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Обращение депутатов PAS допустимо и, по всей видимости, является одним из лучших решений для выхода из политического кризиса, в котором оказалась Молдова. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik экс-председатель Конституционного суда страны Александр Тэнасе.
"Это обращение имеет смысл, если принять во внимание политическую ситуацию, в которой мы оказались. Поскольку политический класс не может найти решение на благо общества, обращение в КС для того, чтобы решить эту проблему, по-видимому, является одним из немногих решений, которые у политиков все еще есть", – считает Тэнасе.
"Если абсолютное большинство, скажем, две трети законодателей решит отказаться от депутатского мандата, думаю, что КС мог бы принять такое толкование, потому что оно выступает за демократию, через демократический инструмент, и, видимо, это было бы наиболее подходящее и удачное решение", – сказал собеседник.
Депутаты PAS подали накануне обращение в Конституционный суд, попросив разъяснить, есть ли возможность для роспуска парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей.
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