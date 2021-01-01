Сколько малышей родилось в Молдове в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в роддоме Института матери и ребенка родилось четверо детей. Две девочки и двое мальчиков.

КИШИНЕВ 1 янв - Sputnik. В канун Нового года в Институте матери и ребенка родились четверо малышей. Первой обрадовала родителей девочка весом 3,3 килограмма.

Она родилась в 1.48. По словам пресс-секретаря медучреждения Максима Казаку, пока родители не решили, какое имя будет носить девочка. Все четверо новорожденных, а также их мамы чувствуют себя хорошо, через несколько дней их выпишут.

Как сообщили Sputnik Mолдова в пресс-службе медицинского учреждения, в этом году было зарегистрировано больше рождений, чем в канун 2020 года. Тогда в новогоднюю ночь появились на свет три младенца — два мальчика и девочка.

С каждым годом в Республике Молдова рождается все меньше и меньше детей.

По данным Национального бюро статистики (обнародованы 29 мая 2020 года), в 2019 году в Республике Молдова родились 32 тысячи младенцев (на 7,8% меньше, чем в 2018-м).

Уровень рождаемости, зарегистрированный в 2019 году, составил 12,2 новорожденных на 1000 жителей, это самый низкий показатель за последние 5 лет. В период 2015-2019 годов самая высокая рождаемость была зафиксирована в 2015-м - 14,5 новорожденных на 1000 жителей.

Национальное бюро статистики пока не предоставило данных о количестве новорожденных в 2020 году, которые обычно публикуются через несколько месяцев после окончания года.

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