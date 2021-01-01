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Centrul COVID-19 Chisinau MoldExpo

Минздрав: число погибших из-за коронавируса в Молдове превысило 3000 человек

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (252)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210101/33116462/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-977-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 145 258.

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 440 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в пятницу в Минздраве.

Отмечено 10 эпизодов "импорта" инфекции: из США -3, России - 2, Кипра, Франции, Италии, Великобритании, Украины - по одному.

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Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 145 258.

За минувшие 24 часа проведен 1551 тест, в том числе первичных 1397.

Коронавирус выявлен у 28 медработников: 11 врачей, 14 медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 247 пациентов (из них 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1058 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 131 701.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3004.

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С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (252)


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