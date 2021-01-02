Почему император Александр I лично присвоил Бельцам статус города

В 2021 году северной столице Молдовы Бельцам исполняется 600 лет. Первое упоминание в летописях о местечке с одноименным названием относится к XV веку. А вот статус города этот населенный пункт получил весьма неожиданно для его жителей.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik, Ромул Сильвий. Данное событие произошло в апреле 1818 года, когда российский император Александр I посетил Бессарабскую губернию. На ночлег он остановился в доме местного боярина. 20 апреля государь получил известие о рождении племянника, великого князя, впоследствии императора Александра II Освободителя. В церкви Святого Николая (она стоит и поныне и является одним из старейших зданий муниципия) Александр I провел литургию и молебен о столь значимом событии. Перед отъездом государь даровал селению статус города.

Для судьбы Российской империи рождение племянника царя было важно, поскольку у Александра I не было детей: две его и императрицы Елизаветы Алексеевны дочери умерли в раннем детстве. Супружеская жизнь у самодержца не сложилась, он практически открыто состоял в отношениях с другими женщинами. Поэтому вероятным наследником престола мог стать брат императора Николай Павлович, а далее — его первенец Александр. Так и случилось: в 1825 году на трон взошел Николай, а в 1855-м — Александр II.

Для Бельц значимость присвоения статуса города сложно переоценить. Его население в то время составляло порядка двух тысяч человек, и Бельцы были всего лишь провинциальным местечком. После обретения статуса города Бельцы получили дополнительный импульс к развитию и со временем стали одним из важнейших населенных пунктов Бессарабии (затем — МССР) и северной столицей независимой Молдавии.

Ученый Виталий Ногаль, изучавший еще в советское время историю родного края, говорит, что Александр I очень много путешествовал по империи. И то, что он посетил Бельцы и здесь узнал о важном событии, также отражено в церковных исторических летописях того времени.

"В принципе, так исторически сложилось, что Бельцы занимали очень выгодное положение именно в плане коммерции. И в плане торговли и коммерции это местечко процветало. Оно стояло на пересечении торговых путей, и достаточно выгодное географическое положение предрасполагало к развитию. Да, факт рождения наследника сыграл свою роль, однако к этому были и другие предпосылки", — заключает Ногаль.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Скульптура у въезда в город Бельцы.

То есть Бельцы к 1818 году и так имели все шансы получить статус города, однако важное событие подтолкнуло к этому. Но тут же возникает другой вопрос о легендарной личности Александра I. Достаточно перечислить то, что при нем был разгромлен Наполеон и выиграна Отечественная война 1812 года, а также Бессарабский край вошел в состав империи в результате 6-летней войны с османами. И сам император побывал в Бельцах и своим указом присвоил ему статус города. Но мы не найдем ни улицы, названной в честь такого события, ни памятника, ни бюста Александру I . Информация об этом — в научных трудах и Интернете. И все! Молчание. Почему же? По мнению Виталия Ногаля, все исторические предпосылки к тому, чтобы данное событие увековечить, есть. Но вот в силу разного рода исторических обстоятельств просто не доходили руки.

"Я думаю, социально-политическая ситуация в стране недостаточно стабильна, но основания, чтобы поднять и рассмотреть этот вопрос, есть. И я думаю, что бельчанам, коренным жителям города, будет очень интересно узнать и отметить все аспекты нашей истории", — сказал Виталий Ногаль.

Первое упоминание о местечке Бельцы относится к 1421 году. Городу есть чем гордиться — и своей историей, и уроженцами северной столицы Молдовы. И остается надеяться, что столь важное событие, как присвоение статуса города яркой исторической личностью, каким был Александр I, найдет отражение в современной жизни Бельц.

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