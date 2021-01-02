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Салат оливье на фоне новогодней елки.

Как справиться с последствиями переедания - советы диетолога

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (51)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210102/33117239/kak-spravitsya-s-posledstviyami-pereedaniya-sovety-dietologa.html

По словам врачей, в период зимних каникул увеличивается количество пациентов, которые жалуются на проблемы желудочно-кишечного тракта. Это следствие переедания, а также неправильного сочетания продуктов.

Праздничный стол в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
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КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В эфире радиостудии Sputnik Молдова диетолог Луминица Сувейкэ назвала главные проблемы со здоровьем, возникающие во время зимних каникул. По ее словам, после праздников жители страны часто страдают несварением желудка, обострениями хронического гастрита, хронического панкреатита, гепатита, колита. Нередки и пищевые отравления.

"Это обусловлено тем, что люди едят много продуктов с высоким содержанием жиров, которые не сочетаются друг с другом. Кроме того, люди едят много за короткое время, и этот процесс вызывает дискомфорт и вздутие живота", - отметила диетолог.

Луминица Сувейкэ рекомендует на следующий день после праздничной трапезы употреблять низкокалорийные продукты, например, овощной суп, потреблять как можно больше воды. Важно не сидеть без движения - полезны прогулки или легкие упражнения.

При ухудшении состояния здоровья необходимо не прибегать к самолечению, а обратиться за медицинской помощью.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (51)

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