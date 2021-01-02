Кто в Приднестровье с нового года получает льготы на проезд

Бесплатный проезд касается передвижения в троллейбусах, а также в городских, пригородных и междугородних маршрутках.

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik. Волонтеры и студенты медицинского факультета Приднестровского госуниверситета, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, получили право бесплатно ездить в общественном транспорте. Изменения внесены в закон о мерах господдержки в период ЧП и карантина, который был принят в апреле 2020 года.

"Льготы участникам добровольческой деятельности и будущим медикам будут предоставляться на проезд в городских, пригородных и междугородних маршрутках и в троллейбусах", - пояснили в парламентской пресс-службе.

По мнению зампреда законодательного собрания Приднестровья Галины Антюфеевой, важно поддерживать тех, у которых есть гражданская позиция - помогать людям.

"Эти люди, рискуя своим здоровьем, несмотря на все побочные явления этой болезни, исполняют свой гражданский долг", - отметила она.

По данным Приднестровского госуниверситета, в вузе учится 95 студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом. Больше всего в Тирасполе и Бендерах (30 и 20 человек соответственно), в Рыбницком и Слободзейском районах – 13 и 12 будущих врачей. В остальных городах и районах – от четырех до шести студентов.

По данным оперштаба, количество добровольцев, которые помогают людям старшего возраста, проходящим лечение дома, и тем, кто находится на карантине, получающих право бесплатного проезда в общественном транспорте всех видов, 247. Больше всего волонтеров задействовано в Тирасполе.

Каждый из них при выполнении своей миссии сможет ездить в городском транспорте бесплатно до шести раз в день начиная с декабря 2020 года. Возмещение льгот транспортным компаниям будет осуществляться из республиканского бюджета в 2021 году.

У волонтеров должно быть удостоверение или справка, выданная в МВД. У студентов-медиков – студенческий билет или справка из МВД.

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