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В Приднестровье - новые компенсации для людей с ограниченными возможностями

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210102/33118007/v-pridnestrove-novye-kompensatsii-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.html

С нового года для отдельных категорий людей с особыми жизненными потребностями в регионе введены разные формы поддержки.

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik. Люди с ограниченными возможностями в Приднестровье с начала года будут получать бесплатно слуховые аппараты. Решение касается инвалидов III группы. Исходя из изменений, внесенных в закон, выдавать бесплатные аппараты можно раз в четыре года.

Кроме этого, люди с особыми жизненными потребностями с детства станут получать надбавку к социальной пенсии в размере от 75 до 125% минимального размера пенсии.

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В новом году из госбюджета также выплатят компенсации инвалидам войны - за ремонт автомобиля старше семи лет, который был приобретен на собственные средства и нужен им по медицинским показаниям.

Как пояснили в парламентской пресс-службе, поправки к закону о социальной защите ветеранов войны касаются тех, кто ранее не попал под действие законодательных норм.

Размер выплат определяется на основании документа станции технического обслуживания. Максимальная сумма компенсации превышает девять тысяч приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

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Теги:
инвалиды, компенсации, Приднестровье


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