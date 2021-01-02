Едем с огоньком: как будут ходить троллейбусы в Кишиневе в зимние праздники

В канун Нового года парки столичного электротранспорта пополнились современными троллейбусами, а по дорогам Кишинева пустили машины с праздничной иллюминацией.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. В зимние праздники троллейбусы в Кишиневе курсируют по специальному расписанию. Об этом сообщило Управление электротранспорта столицы.

"Троллейбусы 2, 3, 7, 8, 9 и 10 января 2021 года будут ходить по воскресному графику", - отметили в управлении.

Порядок следования столичного электротранспорта опубликован на сайте организации.

Накануне парк электрических машин пополнился. Мэр Кишинева Ион Чебан презентовал первые 15 троллейбусов из 25, закупленных у муниципалитета латвийской столицы. Пять из них – двухзвенные, остальные – классические.

Машины прибыли в Кишинев в начале декабря и за это время прошли техническую проверку в ремонтно-монтажном цехе Управления электротранспорта Кишинева (RTEC) перед отправкой на линию. Остальные 10 троллейбусов еще проходят технические испытания.

Примэрия также порадовала кишиневцев красочно украшенными троллейбусами. С 25 декабря создавали жителям и гостям столицы праздничное настроение три машины, курсирующие по маршрутам 10, 12 и 22.

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