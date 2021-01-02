Молдавская авиакомпания открывает чартеры из Кишинева в Москву

О том, какие документы необходимо иметь при себе в случае перелета из молдавской столицы в российскую, рассказали в посольстве РФ в Молдове.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Со 2 января авиакомпания AirMoldova открывает чартерные рейсы из международного аэропорта Кишинева в московский аэропорт Домодедово с периодичностью один раз в неделю (по субботам, рейсы 9U 173/174 и 9U 171/172). Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании, в кассах Международного аэропорта Кишинева, а также в сети агентств Республики Молдова.

"Обращаем внимание, что въезд в Россию иностранных граждан по-прежнему регулируется распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N 635-р", - отметили в посольстве России в Молдове.

Российские граждане, прибывающие домой, должны заполнить "Анкету для прибывающих авиарейсами в Россию для пересечения границы" на борту самолета либо в электронном виде, а также в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной электронной форме.

При этом до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Иностранные граждане, имеющие основания на въезд в Российскую Федерацию, при пересечении российской госграницы обязаны предъявить должностным лицам, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, медицинский документ (на русском или английском языках) об отсутствии COVID-19, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирус методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

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