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Центр COVID-19 на MoldExpo

Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 436 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (253)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210102/33121733/Minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno-436-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 145 694.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 436 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу, 2 января.

Отмечено два эпизода "импорта" инфекции: из Германии и Румынии - по одному.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 145 694.

Новогодняя иллюминация на набережной Тараса Шевченко в Москве
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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За минувшие 24 часа проведено 1702 теста, в том числе первичных - 1389.

Коронавирус выявлен у семи медработников: у одного врача, четырех медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 255 пациентов (из них 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 641 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 132 342.
Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3020.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (253)

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Теги:
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