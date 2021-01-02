Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 436 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 436 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу, 2 января.
Отмечено два эпизода "импорта" инфекции: из Германии и Румынии - по одному.
Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 145 694.
Коронавирус выявлен у семи медработников: у одного врача, четырех медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.
В крайне тяжелом состоянии находятся 255 пациентов (из них 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 641 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 132 342.
Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3020.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.
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