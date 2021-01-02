Вместе проще: четыре пригорода Кишинева заключили договор о сотрудничестве

Впервые в истории Республики Молдова четыре примэрии подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности Sputnik Молдова раскрыла мэр одного из этих населенных пунктов.

Наступивший 2021 год обещает хорошие возможности для таких пригородов Кишинева, как Будешты, Колоница, Крузешты и Тохатин. Мэрии этих населенных пунктов подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно позволит быстрее и качественнее решать проблемы жителей пригородов, а это свыше 14 тысяч человек. Посредством соглашения планируется внедрить проекты по улучшению инфраструктуры и реализации социальных проектов. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова рассказала мэр Будешт Нина Костюк

"В одиночку сложно справляться со всеми трудностями, которые возникают каждый день, поэтому мы решили подписать это важное соглашение для всех наших населенных пунктов и их жителей. У нас большие планы, но их реализация также зависит от участия каждого из нас", - отметила она.

Так, Будешты теперь смогут стать бенефициаром программы "Мое сообщество", ее поддерживает USAID. Первый проект, который планируется внедрить, касается вывоза твердых бытовых отходов. Предстоит закупить две машины, которые будут вывозить мусор из четырех населенных пунктов.

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