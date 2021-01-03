Минздрав: за сутки в Молдове зафиксировали 179 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 179 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье, 3 января.

Отмечен один эпизод "импорта" инфекции из Великобритании.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 145 873.

За минувшие 24 часа проведено 744 теста, в том числе первичных - 657.

Коронавирус выявлен у 18 медработников: у трех врачей, у 13 медсестер и у двух сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 241 пациент (из них 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 905 человек. Всего вылечившихся на данный момент - 133 247.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 3037.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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