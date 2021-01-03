Почему зимой нужно пить воды не меньше, чем летом

Врач-диетолог, нутрициолог Екатерина Дидык объяснила, из-за чего мы теряем много влаги даже в нежаркий период года.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В зимний период времени необходимо потреблять не меньше воды, чем знойным летом. По словам врача-диетолога, нутрициолога Екатерины Дидык, обусловлено это тем, что в нежаркое время года человеческий организм теряет ничуть не меньше влаги, чем в летнее.

"Летом из-за жары мы часто затрачиваем влагу на потоотделение. А зимой появляются другие факторы. Например, в домах работает отопление, из-за испарения сама бронхолегочная система, слизистые поверхности пересыхают. И нам нужно продолжать увлажнение. И на высоком уровне. И это должен быть тот же адекватный прием воды", - отметила врач.

По ее словам, нередко потребность в большом объеме воды диктуется тем, что в зимнее время меняется характер питания. Люди начинают питаться более жирной, плотной, белковой пищей, при этом в рационе уменьшается количество фруктов, которые содержат воду, и тем самым пополнение водного баланса необходимо на том же высоком уровне, что и летом.

Как говорит врач, по среднестатистическим показателям летом идет расчет 40 миллилитров воды на килограмм веса, зимой - 30 миллилитров на килограмм. Но это условная цифра, и не факт, что количество необходимой для полноценного функционирования организма жидкости для каждого отдельного человека в зависимости от нюансов будет именно такой, а не больше. Ведь на количество воды, которое необходимо тому или иному человеку, влияет и много других факторов.

"Корректировать количество потребляемой воды нужно также исходя из образа жизни. Многое зависит от того, как проводит свой день человек - кто-то в движении, кто-то нет, кто-то под кондиционером, кто-то нет. Такие нюансы тоже влияют на то, сколько необходимо восполнить количества жидкости в организме. И их много", - резюмирует Дидык.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova