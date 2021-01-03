Лекарства на дом: в Приднестровье появился новый вид аптечных услуг

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв - Sputnik. С нового года медикаменты и другие аптечные товары в Приднестровье могут продаваться дистанционно. Теперь такая услуга регулируется законом.

"Сейчас многие находятся на самоизоляции, пожилые люди не могут выходить из дома и покупать необходимые лекарства. Поэтому возможность продажи медикаментов онлайн прописали на законодательном уровне", - пояснили в парламентской пресс-службе.

В законе говорится, что розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом могут осуществлять фармацевтические организации, имеющие лицензию на подобного вида деятельность.

При этом они могут продавать онлайн любые медпрепараты, за исключением лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, а также наркосодержащих и психотропных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova