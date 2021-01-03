На что жаловались властям жители Кишинева в 2020 году

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В 2020 году кишиневские власти рассмотрели более 2000 онлайн-жалоб, полученных от граждан через платформу EU.CHISINAU.md. Большинство проблем, о которых сообщили граждане, относились к сектору Ботаника. Меньше всего претензий - у жителей Буюкан.
"Горожане озабочены проблемами, связанными с удалением отходов, уборкой в парках и скверах столицы, эвакуацией незаконно размещенных киосков, отсутствием уличного освещения, проведением текущих ремонтных работ инженерных сетей, устранением аварийных ситуаций в подвальных помещениях многоквартирных домов, нанесением дорожной разметки и др.", - перечислил жалобы кишиневцев мэр столицы Ион Чебан.
Электронная система, где каждый столичный житель может оставить свой запрос, была запущена в апреле 2020 года.
"Мы задались целью сделать платформу официальным источником, посредством которого жители столицы могли бы сообщать о наиболее актуальных проблемах муниципалитета", - отметил градоначальник в своем посте в соцсети.
По его словам, муниципалитет находится в процессе изучения всех функциональных нарушений, а также собирается разработать эффективные решения, чтобы упростить взаимодействие между горожанами и местной администрацией.
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