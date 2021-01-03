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Я люблю Кишинев

На что жаловались властям жители Кишинева в 2020 году

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210103/33129406/na-chto-zhalovalis-vlastyam-zhiteli-kishineva-v-2020-godu.html

Электронная платформа, посредством которой кишиневцы могли сообщить о городских проблемах, была запущена в апреле 2020 года. Самыми активными оказались жители Ботаники.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В 2020 году кишиневские власти рассмотрели более 2000 онлайн-жалоб, полученных от граждан через платформу EU.CHISINAU.md. Большинство проблем, о которых сообщили граждане, относились к сектору Ботаника. Меньше всего претензий - у жителей Буюкан.  

"Горожане озабочены проблемами, связанными с удалением отходов, уборкой в парках и скверах столицы, эвакуацией незаконно размещенных киосков, отсутствием уличного освещения, проведением текущих ремонтных работ инженерных сетей, устранением аварийных ситуаций в подвальных помещениях многоквартирных домов, нанесением дорожной разметки и др.", - перечислил жалобы кишиневцев мэр столицы Ион Чебан.

Новогодние троллейбусы
© Sputnik / Mihai Caraus
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При этом 900 претензий находятся в процессе рассмотрения, а по 400 жалобам начата процедура рассмотрения. Еще 500 были отклонены на том основании, что они неполные или не входят в компетенцию муниципалитета.

Электронная система, где каждый столичный житель может оставить свой запрос, была запущена в апреле 2020 года.

"Мы задались целью сделать платформу официальным источником, посредством которого жители столицы могли бы сообщать о наиболее актуальных проблемах муниципалитета", - отметил градоначальник в своем посте в соцсети.

По его словам, муниципалитет находится в процессе изучения всех функциональных нарушений, а также собирается разработать эффективные решения, чтобы упростить взаимодействие между горожанами и местной администрацией.

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Теги:
жалобы, Ион Чебан, Кишинев


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