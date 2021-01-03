Видео - Как делают предложение руки и сердца староверы в Молдове

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Село Кунича Флорештского района является духовной колыбелью староверов в Республике Молдова. Здесь свято хранят свои традиции старообрядцы, бежавшие от преследований более трех веков назад. Об одной из самых важных традиций - сватовстве - Sputnik Молдова рассказал писатель Семен Придорожнов.

Предложение руки и сердца у староверов происходит в несколько этапов. И если один из брачующихся передумает после помолвки - счастья ему не будет. Говорят, что его всю жизнь будут преследовать неприятности.

В редких случаях принимаются разводы. Второй брак разрешен только с благословения митрополита.

"Один мой знакомый женился и уже после узнал, что его жена больна. И родители знали. Они этого не сказали, но они обязаны это сделать. Она страдала психическим расстройством. После родов недуг обострился. И митрополит Корнилий благословил его на второй брак. И если кто-то умирает, второй брак также разрешен. Если женщина не может иметь детей, она должна сообщить об этом священнику перед свадьбой", - уточняет Семен Придорожнов.

В селе Кунича осели семьи, спасавшиеся от преследований после раскола в Русской православной церкви, последовавшего за реформой патриарха Никона в 50–60-х годах XVII века. Тогда многие верующие подчинились нововведениям, а другие не захотели. Так некоторые из них попали на молдавскую землю. И хотя в течение долгого времени староверы были вынуждены изолироваться от остального мира, сейчас они открыто рассказывают о своих самобытных традициях.

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