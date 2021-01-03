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Центральный рынок

Как будет работать Центральный рынок Кишинева до и во время праздников

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (150)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210103/33131942/kakoy-grafik-raboty-tsentralnogo-rynka-Kishineva-vo-vremya-prazdnikov.html

Администрация главного рынка столицы установила график работы на следующую неделю, в канун Рождества.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В канун рождественских праздников Центральный рынок Кишинева будет работать по специальному графику. Это необходимо для проведения необходимой санитарной обработки и дезинфекции торговых помещений, сообщила администрация рынка на страничке предприятия в соцсети.

Так, в ближайшие три дня - 4, 5 и 6 января - главный кишиневский рынок будет следовать обычному графику работы. А рождественские дни 7 и 8 января объявлены выходными.

Санитарный день на Центральном рынке назначен на 8 января. Предыдущий проводился сразу после Нового года - 2 января.

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Тема:
События Кишинева (150)

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Теги:
центральный рынок, Кишинев


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